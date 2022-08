Stiri pe aceeasi tema

- Sediul secret al grupului Wagner, cunoscut drept armata privata a lui Vladimir Putin, situat in regiunea Lugansk, in estul Ucrainei, a fost lovit de ucraineni dupa ce un blogger rus a postat imagini cu vizita sa acolo. Lovitura ucrainenilor a avut loc intr-un moment in care Vladimir Putin se lauda cu…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva, nu este nici amanta si nici sotia secreta a presedintelui rus, Vladimir Putin, astfel cei doi nu sunt un cuplu si nu au niciun copil impreuna, potrivit fostului membru al opoziției din Rusia și singurul deputat din Duma de Stat care a votat…

- Aproape 80.000 de soldati au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a declarat luni numarul trei de la Pentagon, Colin Kahl, subliniind ca obiectivele anuntate de presedintele Vladimir Putin nu au fost inca atinse, conform AFP. „Rusii au pierdut probabil 70.000 sau 80.000 de soldati…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care le permite tuturor cetațenilor Ucrainei sa solicite cetațenia rusa intr-un mod mult mai simplu decat pana acum. Decretul semnat de Vladimir Putin modifica decrete anterioare prin care procedura simplificata pentru obținerea cetațeniei…

- Forțele armate ale Ucrainei au prezentat un film cu descinderea pe Insula Șerpilor, dupa ce teritoriul din Marea Neagra a fost recucerit de la Rusia. Imaginile arata un comando complex care a descins pe insula bombardata in noaptea dintre 30 iunie spre 1 iulie. Intr-una dintre secvențe se poate observa…

- Rusia a declarat ca detine controlul asupra regiunii Lugansk din estul Ucrainei dupa ce a preluat Lisiceansk, ultimul oras ucrainean controlat din regiune, potrivit The Guardian. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca fortele militare au stabilit „controlul…

- Armata rusa ar fi descoprit cadavrele a 152 de combatanti ucraineni in otelaria Azovstal, la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, si este pregatita sa le predea Ucrainei, anunta marti Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. In cursul unor operatiuni de cautare in otelarie, in care s-au baricadat peste…