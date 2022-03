Baza militară ucraineană, aflată în apropierea României, bombardată de armata rusă In aceasta dimineața a fost bombardata de catre armata rusa o baza militara aflata in apropiere de orașul Izmail care este la doar 48 de km de vama Isaccea. este foarte posibil ca din acest motiv ca ucrainenii care se aflau in zona sa fuga și sa incerce sa ajunga in Romania. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 1 martie, au fost bombardamente la doar 15 kilometri de Romania, in Ismail, Ucraina. Armatele rusesti au distrus acolo o unitate militara. In aceasta dimineața, armata rusa a lansat un atac asupra unei baze militare, situata in satul Cairaclia din regiunea Odesa. Satul din Ismail se afla la…

- Informație de ultima ora! Au fost bombardamente masive, de proporții, la doar 15 kilometri de țara noastra. Potrivit primelor informații emise de catre oamenii legii, se pare ca armata rusa a distrus o unitate militara. Iata care este situația la fața locului!

- Un atac cu rachete a vizat o unitate militara din apropierea satului Loșinovka, raionul Izmail, regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat primarul din Izmail, Andrei Abramcenko, scrie Unian. Acesta nu raporteaza despre consecințele bombardamentelor, numarul de raniți și morți sau despre pagubelor cauzate.…

- Bombardament la 15 km de Romania. Atac cu rachete asupra unei unitați militare de langa Ismail, regiunea Odesa Marți dimineața, armata rusa a lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare de langa Izmail, regiunea Odesa, aflat la doar 15 km de granița cu Romania. Atacul a fost anunțat pe rețeaua…

- Acțiunea armatei ruse in Ucraina ar putea fi definita ca o operațiune militara cu caracter strategic avand, cel puțin declarat, obiectivul demilitarizarii statului respectiv. La nivel mondial acesta este un act de razboi care implica intregul spațiu euro-atlantic. Așadar un razboi care intereseaza cel…

- Conducerea armatei ucrainene a transmis un mesaj de multumire Romaniei pentru ajutorul acordat de statul roman si de catre cetateni, informand populatia cu privire la echipamentele militare si medicale trimise de tara noastra, precum si referitor la disponibilitatea de a trata ucraineni raniti, in contextul…

- Experti militari citați de AFP prezinta diferite scenarii ale razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa vizita la sediul Brigazii Multinationale Sud-Est, ca deciziile SUA si ale Frantei privind prezenta militara in Romania reprezinta un ‘semnal ferm de coerenta si consistenta a solidaritatii euroatlantice’ si a lansat invitatia catre alte tari aliate de…