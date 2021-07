Baza de la Bagram a fost returnată oficial armatei afgane SUA au restituit oficial armatei afgane baza de la Bagram, cea mai mare din Afganistan, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii, citat de AFP. ‘Aerodromul din Bagram a fost predat oficial Ministerului Apararii. Fortele americane si cele ale coalitiei s-au retras complet din baza si de acum fortele afgane vor proteja baza si o vor folosi pentru a combate terorismul’, a indicat intr-un mesaj pe Twitter purtatorul de cuvant adjunct al ministerului, Fawad Aman. Fortele afgane au preluat controlul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

