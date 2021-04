Stiri pe aceeasi tema

- Dubla mansa dintre FC Porto si Chelsea, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, se va disputa in orasul spaniol Sevilla din cauza restrictiilor de calatorie dintre Portugalia si Marea Britanie luate in contextul pandemiei de coronavirus, au anuntat marti UEFA si clubul portughez,…

- Bayern Munchen primește vești proaste inaintea celor mai importante meciuri din Bundesliga și Liga Campionilor. Golgheterul formației bavareze, Robert Lewandowski, va rata partida cu RB Leipzig din etapa urmatoare de campionat.

- Chelsea Londra și Bayern Munchen sunt ultimele doua echipe calificate in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Echipa engleza a eliminat-o din competiție pe Atletico Madrid. Dupa 1-0 in prima manșa, londonezii s-au impus și in manșa secunda, dar deja cu 2-0.

- Bayern Munchen si Chelsea Londra s-au calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, castigand optimile cu Lazio Roma, respectiv cu Atletico Madrid. La Munchen, Bayern a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa lui Stefan Radu, Lazio, in mansa secunda a…

- Cristiano Ronaldo, starul lui Juventus Torino, a parasit Liga Campionilor in faza optimilor de finala pentru al doilea sezon consecutiv, dupa ce echipa italiana a fost eliminata de Lyon respectiv Porto, dar pentru prima oara in ultimii 15 ani nu a marcat intr-o dubla mansa eliminatorie, transmite…

- Borussia Dortmund s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a terminat la egalitate, 2-2, cu Sevilla FC, marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala, potrivit Agerpres. Borussia, victorioasa cu 3-2 in prima mansa,…

- AS Roma - AC Milan se joaca azi, de la 21:45, in derby-ul etapei a 24-a din Serie A. „Diavolii” milanezi vor sa intrerupa seria proasta chiar cu un succes pe Olimpico, in fața uneia dintre adversarele pentru un loc de Champions League in acest sezon. AC Milan a pierdut șefia in Serie A, ajungand acum…

- Bayern Munchen a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 4-1, marti seara, pe Stadio Olimpico, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar antrenorul Hansi Flick a declarat ca echipa sa a facut "un pas urias spre sferturile de finala", relateaza AFP. "Am avut…