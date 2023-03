Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, AC Milan, Chelsea și Benfica sunt primele formații calificate in sferturile de finala din Liga Campionilor. Celelalte 4 locuri vor fi ocupante saptamana viitoare. Finala actualei ediții de Liga Campionilor este programata pe 10 iunie 2023, la Istanbul, pe stadionul Olimpic Ataturk.…

- Tottenham - Milan, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 8 martie, de la ora 22:00, la Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Chelsea – Dortmund 2-0 și Benfica – Club Brugge 5-1 au fost meciurile serii in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Chelsea a reusit sa intoarca scorul din tur si s-a calificat in sferturile de finala. De cealalta parte, Benfica nu a avut nicio emotie cu Club Brugge. Dupa ce in tur, Chelsea a pierdut…

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…

- Kylian Mbappe a oferit prima reacție dupa PSG – Bayern 0-1, super-duelul din „optimile” UEFA Champions League. Starul parizienilor e convins ca echipa sa poate sa obțina calificarea in manșa a doua. Mbappe a anunțat ca PSG va caștiga returul de la Munchen. In ciuda infrangerii suferite de PSG, Mbappe…

- Patru echipe lupta in aceasta seara in prima manșa a optimilor Champions League, meciuri transmise LiveBlog pe HotnNews.ro. La AC Milan, Ciprian Tatarușanu este din nou titular, iar PSG i-a recuperat pe accidentații Messi și Mbappe.