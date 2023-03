Stiri pe aceeasi tema

Bayern Munchen a eliminat-o pe Paris Saint-Germain din Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe scorul de 2-0, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala.

Internationalul senegalez Sadio Mane (30 ani) si-a facut revenirea, duminica, pe Allianz Arena, in tricoul echipei Bayern Munchen, in meciul cu Union Berlin (3-0), din etapa a 22-a a campionatului german de fotbal, la trei luni si jumatate de la accidentarea la peroneu care l-a facut sa rateze Cupa…

Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. Aflam deznodamantul „dublei" CFR Cluj - Lazio, iar in Liga Campionilor, Europa League și campionatele tari sunt programate partide de 5 stele. Nu lipsesc din „meniu" handbalul și voleiul.…

- Paris Saint-Germain a fost invinsa de Bayern Munich cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, chiar pe stadionul Parc des Princes, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal.

Atacantul brazilian Neymar a asigurat, luni, ca se simte ''foarte bine fizic si mental'' inainte de meciul dintre Paris Saint-Germain si Bayern Munchen, din Liga Campionilor la fotbal, chiar daca "ultimele evolutii ale echipei pariziene nu au fost prea bune", relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Starul argentinian Lionel Messi a revenit luni la antrenamentele echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, cu o zi inaintea partidei cu formatia Bayern Munchen, din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

Argentinianul Lionel Messi este incert pentru meciul pe care echipa sa, Paris Saint-Germain, il va disputa pe teren propriu cu Bayern Munchen, saptamana viitoare, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, din cauza unei accidentari, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Campionul…

- Atacantul vedeta al echipei Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a parasit accidentat la coasa stanga terenul de joc dupa 20 de minute din partida de campionat cu Montpellier (3-1), miercuri, cu 13 zile inaintea meciului tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal cu Bayern Munchen, informeaza…