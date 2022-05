Bayern Munchen, pusă la zid după o excursie în Ibiza Bayern Munchen, campioana din Bundesliga, a fost criticata dur de o parte dintre fostii sai fotbalisti si antrenori pentru un "team-building" organizat in weekend in Ibiza, imediat dupa meciul pierdut sambata la Mainz (1-3), scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Borussia Dortmund nu se va putea baza pe fundasul Mats Hummels si pe mijlocasul Giovanni Reyna pentru meciul cu Wolfsburg, de sambata, din Bundesliga, scrie DPA, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Fundasii echipei Bayern Munchen, Niklas Suele si Alphonso Davies, ar putea reveni in echipa pentru meciul din Bundesliga din weekend-ul ce va veni, ei fiind aproape recuperati in urma unor probleme de sanatate, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Borussia Dortmund a fost nevoita sa se mulțumeasca cu o remiza, 1-1, in fața lui FC Koln, ceea ce inseamna ca Bayern Munchen are acum șase puncte avans in fruntea clasamentului din Bundesliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Echipa Borussia Dortmund a invins, miercuri, in deplasare, formatia FSV Mainz, scor 1-0, in meci restanta din etapa a XXV-a a campionatului Germaniei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bayern Munchen a fost tinuta in sah, sambata, pentru a doua oara consecutiv in Bundesliga, 1-1 in deplasare cu Hoffenheim, in ciuda unui gol inscris de Lewandowski (min.45+3), dar isi mentine un avans de zece puncte in clasament dupa 26 de etape, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Bayern Munchen a remizat pe teren propriu, 1-1 (1-1), cu formatia Bayer Leverkusen, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 25-a a ligii germane de fotbal Bundesliga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, a obtinut o victorie "in extremis", 1-0, in deplasare, sambata seara contra celor de la Eintracht Frankfurt, in etapa a 24-a din Bundesliga, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…