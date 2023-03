Stiri pe aceeasi tema

- Nemții de la Kicker și jurnalistul italian Fabrizio Romano susțin ca Julian Nagelsmann (35 de ani) este istorie la Bayern Munchen. Thomas Tuchel (49 de ani) ar urma sa conduca echipa in derby-ul cu Dortmund, de runda viitoare. Nagelsmann, vazut drept un talent fara precedent in ale antrenoratului,…

- Joi seara s-au jucat partidele retur din optimile Europa League și Conference League, stabilindu-se echipele calificate in fazele finale ale cupelor europene. Miercuri a fost definitivata... The post Au fost stabilite sferturile UEFA Champions League și Europa League: Real Madrid- Chelsea, Manchester…

- Vineri a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Capul de afiș al acestei faze a competiției va fi cel dintre Manchester City și Bayern Munchen, in timp ce Real Madrid (deținatoarea trofeului) se va duela cu Chelsea.

- Dortmund – Chelsea 1-0 și Club Brugge – Benfica 0-2 au fost meciurile celei de-a doua seri din mansa tur a optimilor UEFA Champions League. Ambele dueluri au putut fi urmarite LIVE TEXT pe AS.ro! Spectacolul din optimile Champions League a continua, dupa ce Bayern Munchen și AC Milan au reușit sa caștige…

- Bayern Munchen s-a impus cu 1-0 pe terenul lui PSG și este mare favorita la calificarea in sferturile Champions League. La finalul partidei de pe Parc des Princes, antrenorul Julian Nagelsmann s-a declarat surprins de modul in care campioana Franței a abordat duelul de marți seara.

- PSG a fost dominata de Bayern Munchen, iar campioana Germaniei are prima șansa la calificarea in sferturile Champions League, dupa ce s-a impus cu 1-0 pe Parc des Princes. La finalul partidei, Christophe Galtier (antrenorul parizienilor) a vorbit despre problemele cu care se confrunta formația sa in…

- Julian Nagelsmann, antrenorul lui Bayern, e sub presiune. Dupa trei remize consecutive, jurnaliștii germani au dat verdictul: „Daca șefii vor constata ca nu mai are soluții il vor inlocui fara sa stea pe ganduri. Tuchel, Simeone și Zidane sunt liberi.” Bayern e din nou in criza. Trei remize la rand…

- Frank Lampard (44 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al clubului Everton. Frank Lampard a preluat-o pe Everton pe 31 ianuarie 2022. Fostul mare mijlocaș al lui Chelsea a avut rezultate mult sub pretențiile fanilor, o medie de doar un punct/meci. Nici jocul „caramelelor” nu oferea motive de…