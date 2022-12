Stiri pe aceeasi tema

Semifinalele si finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar se vor disputa cu o noua minge, denumita Al Hilm (Visul, in limba araba) si decorata cu nuante de visiniu care amintesc de drapelul Qatarului, a anuntat duminica FIFA, citata de AFP.

Marocanii au sarbatorit pe strazile din Belgia, Franta si Tarile de Jos calificarea in semifinalele Cupei Mondiale, in urma victoriei in fata Portugaliei. Au fost inregistrate si incidente, fortele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene, informeaza news.ro.

Tehnicianul Louis Van Gaal a confirmat, vineri seara, ca nu va mai fi selectionerul Tarilor de Jos, dupa eliminarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale in fata Argentinei, anunța News.ro.

Programul fazei eliminatorii a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

Bayern Munchen este clubul care pune la dispozitie cei mai multi jucatori (17) selectionatelor participante la Cupa Mondiala de fotbal, editia 2022, care va debuta duminica, 20 noiembrie, informeaza agentia DPA.

Echipa Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale care se disputa pe propriul teren, sambata la Whangarei, dupa ce a surclasat Tara Galilor cu scorul de 55-3, informeaza AFP.

Reunit la Auckland/Tamaki Makaurau, in Noua Zeelanda, inaintea tragerii la sorti a grupelor Cupei Mondiale la fotbal feminin, Consiliul FIFA, din care face parte si presedintele FRF, Razvan Burleanu, a luat mai multe decizii care vor reforma transferurile de jucatori, informeaza frf.ro.

Staff-ul tehnic al selectionatei Lupii Romaniei a convocat 25 de jucatori, 14 inaintasi si 11 jucatori de treisferturi, pentru ultimele trei meciuri din grupele Rugby Europe Super Cup, potrivit site-ului FRR, potrivit Agerpres.