Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Bayern Munchen a devenit pentru a noua oara consecutiv campioana a Germaniei dupa ce RB Leipzig a fost invinsa cu 3-2 in deplasare de Borussia Dortmund, sambata, intr-un meci din etapa a 32-a, antepenultima a Bundesligii. Bayern, care va juca sambata acasa cu Borussia Moenchengladbach,…

- Echipa de fotbal Bayern Munchen a devenit pentru a noua oara consecutiv campioana a Germaniei dupa ce RB Leipzig a fost invinsa cu 3-2 in deplasare de Borussia Dortmund, sambata, intr-un meci din etapa a 32-a, antepenultima a Bundesligii. Bayern, care va juca sambata acasa cu Borussia Moenchengladbach,…

- Bayern Munchen e campioana Germaniei, ediția 2020/21, cu 3 runde inainte de final. Bayern și-a asigurat matematic titlul, al 9-lea consecutiv, imbunatațindu-și propriul record in Bundesliga. Totul dupa ce RB Leipzig, principala urmaritoare, a pierdut astazi in deplasarea de la Borussia Dortmund, 2-3.…

- Una dintre surprizele inceputului de saptamana vine din Germania. Julian Nagelsmann (33 de ani), cel care a pregatit-o pe Leipzig in acest sezon, este noul antrenor al lui Bayern Munchen. Anuntul a fost facut de catre clubul bavarez, pe un site de socializare. Bayern Munchen a ajuns la un acord cu Leipzig,…

- Echipele de fotbal germane au permis introducerea ”cantonamentelor în carantina”, astfel încât sezonul sa poata fi terminat la timp, dupa ce o serie de cazuri de coronavirus au dus la amânarea mai multor meciuri ale primelor doua ligi germane și au pus presiune pe…

- RB Leipzig a pierdut doua puncte in lupta pentru titlu, remizand acasa cu Eintracht Frankfurt, scor 1-1, duminica, in etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Germaniei. Leipzig, care spera sa devina in premiera campionatul, a deschis scorul prin Emil Forsberg in minutul 47. Daichi Kamada a egalat…

- Bayern Munchen a castigat cu scorul de 4-2 meciul cu Borussia Dortmund, sambata pe propriul teren, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Germaniei, potrivit Agerpres. Dupa un debut de meci ratat, in care a incasat doua goluri in primele noua minute, prin dubla lui Haaland (min.2, 9),…