- Bayern Munchen, castigatoarea Ligii Campionilor, va lupta in data de 24 septembrie, la Budapesta, cu detinatoarea trofeului Ligii Europa, FC Sevilla, pentru Supercupa Europei. Partida va fi gazduita de Puskas Arena. Supercupa Europei trebuia initial sa se dispute in august, la Porto, dar programul competitiilor…

- Bayern Munchen a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal, editia 2020-2021, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, in finala jucata pe Estadio da Luz din Lisabona. Bayern si-a trecut in palmares al saselea sau trofeu in cea mai importanta…

- Bayern Munchen conduce PSG, scor 1-0, in finala Ligii Campionilor, care se joaca, duminica, la Lisabona, potrivit news.ro.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe Liviu Dragnea - Incarcerea sa este una perfect legala iar el ramane in spatele gratiilorGolul bavarezilor a fost marcat de Kingsley…

- Bayern Munchen s-a calificat in finala Ligii Campionilor, dupa o victorie la scor de neprezentare cu Olympique Lyonnais. 3-0 pentru nemți, care merg in ultimul act pentru a intalni o alta echipa din Franța, PSG. PSG - Bayern Munchen, finala Ligii Campionilor, va avea loc duminica, 23 august, de la ora…

- Bayern Munchen a caștigat Cupa Germaniei, dupa o finala fara istoric contra lui Bayer Leverkusen, scor 4-2. Dominația lui Bayern in Germania e completa. Dupa ce au cucerit titlul cu un avans de 13 puncte fața de Borussia Dortmund, bavarezii s-au distrat in finala Cupei și așteapta cu nerabdare reluarea…

- CSM București și SCM Ramnicu Valcea nu vor mai evolua in 2020 sferturile de finala ale celei mai tari competiții intercluburi Federația Europeana de Handbal a anunțat ieri ca Final 4-ul Ligii Campionilor, care urma sa aiba loc intre 3 și 6 septembrie la Budapesta, a fost anulat pentru acest sezon. In…

- Turneul Final 8 al Ligii Campionilor la fotbal va avea loc in Portugalia (12-23 august), in timp ce turneul Final 8 al Ligii Europa se va disputa in Germania, in perioada 10-21 august. Totodata, Supercupa Europei, se va desfasura la Budapesta, pe 24 septembrie, informeaza...