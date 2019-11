Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Monchengladbach ramâne în continuare lider în Bundesliga, dupa ce a învins-o pe teren propriu pe Eintracht Frankfurt, scor 4-2, în ultimul meci al etapei a noua. Borrusia are doar un punct avans fața de Bayern Munchen, ocupanta locului doi.Golurile victoriei…

- Borussia Dortmund a învins cu 1-0, pe teren propriu, liderul Borussia Monchengladbach, în runda a opta din Bundesliga. Galben-negrii au urcat pe locul al patrulea în clasament, dupa ce Bayern Munchen, Wolfsburg și Leipzig au reușit doar rezultate de egalitate.Marco Reus a înscris…

- Campioana Germaniei la fotbal, Bayern Munchen, a terminat la egalitate, 2-2 (1-1), sambata seara, in deplasare, cu Augsburg, in etapa a 8-a din Bundesliga. Gazdele au deschis scorul chiar in primul minut de joc, prin Marco Richter, insa Robert Lewandowski a egalat in minutul 14 stabilind scorul pauzei.…

- Formatia Bayer Leverkusen a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0, de echipa Eintracht Frankfurt, in etapa a opta a campionatului Germaniei potrivit news.roGolurile au fost marcate de Goncalo Paciencia (4) si (16 -penalti) si Bas Dost (80). Meciurile Union Berlin-Freiburg,…

- ​Borussia Dortmund a facut al doilea pas greșit în lupta pentru titlul din Bundesliga. Echipa antrenata de Lucien Favre a remizat, scor 2-2, în deplasarea de la Frankfurt, a ratat ocazia de a o depași pe Bayern Munchen în clasament și se afla pe locul al treilea (Leipzig este lider).Witsel…

- ​​Bayern Munchen nu a avut probleme în etapa a cincea din Bundesliga. Echipa antrenata de Niko Kovac s-a impus cu scorul de 4-0, pe teren propriu, împotriva celor de la Koln, și a urcat, pentru moment, pe prima poziție în clasament.Golurile bavarezilor au fost înscrise…

- ​​Borussia Dortmund, vicecampioana Germaniei, s-a impus în deplasarea de la Koln, scor 3-1, în etapa a doua din Bundesliga. Formația lui Lucien Favre a adunat șase puncte și pastreaza poziția de lider al clasamentului.Koln a deschis scorul prin Drexler ('29), dupa o recentrare…

- ​Borussia Dortmund a trecut fara nicio emoție, scor 5-1, pe propriul teren, de Augsburg în prima etapa a campionatului din Germania (Bundesliga). Într-o alta disputa a zilei, Bayer Leverkusen a câștigat meciul cu Paderborn, 3-2.S-au disputat sâmbata în Bundesliga: SC…