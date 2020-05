A marcat Kimmich, in minutul 43, cu un lob peste portarul Burki. In urma acestui rezultat, Bayern s-a distantat la sapte puncte de rivala, in clasament. Echipa din Munchen a acumulat 64 de puncte, fiind urmata de Dortmund, cu 57 de puncte, Leverkusen, cu 53 de puncte si Gladbach, cu 52 de puncte. Tot marti, de la 21.30, se vor mai juca urmatoarele meciuri: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg; Eintracht Frankfurt - Freiburg; Werder Bremen - Borussia Monchengladbach.