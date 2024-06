Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții vor avea obligația sa se asigure, in cazul vanzarii de alcool, tutun și bauturi energizante, ca persoana care cumpara are peste 18 ani, potrivit unui proiect inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ionuț Moșteanu, adoptat astazi de Parlament. Interdicția de a vinde alcool și țigari minorilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care completeaza art. 22 din Legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare infiintarea unor centre de dezintoxicare si recuperare a dependentilor de…

- Așa-numita „lege a pacanelelor” a fost adoptata, marți, in Parlament. Proiectul de lege prevede „scoaterea pacanelelor din peste 90 la suta din localitatile din Romania”. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege privind jocurile de noroc cu 243 de voturi „pentru”, patru abtineri,…