Băuturile energizante distrug smalţul dinţilor Bauturile energizante, de mare succes in rindul tinerilor, ataca grav smaltul dintilor. Nu este prima data ca se lanseaza o astfel de avertizare, efectele negative ale bauturilor energizante asupra sanatatii buco-dentare fiind identificate de citiva ani, scrie passionsante.be. O experienta edificatoare arata cit este de mare riscul. Cercetatori americani, care publica rezultatele studiului in revi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ajutorul pilulei ar putea fi evitate astfel intre doua și patru milioane de decese anual. Cercetatori de la Universitatea McMaster din Canada au creat o pilula ce combina trei medicamente antihipertensive și o statina, despre care s-a stabilit ca poate reduce cu pana la 40% riscul de infarct și…

- Un studiu stiintific publicat marti arata ca simptomele de COVID-19 precum oboseala, insuficienta respiratorie sau pierderea gustului, se pot prelungi mai mult de sase saptamani la unul din trei cazuri, relateaza EFE. Cercetatori de la Universitatea din Geneva si alte institutii au urmarit evolutia…

- 8 alimente care iți strica dinții, dezvaluite de medicul stomatolog Adrian Mina Alimentele și bauturile pe care le consumam pot avea un impact major asupra sanatații dinților. Așa ca e important sa avem mare grija la acest aspect. Medicul stomatolog Adrian Mina ne spune ce anume ar trebui sa evitam…

- Bianca Dragușanu e gata ”de lupta”. In urma cu mai multe zile vedeta a anuțat ca va face o serie de dezvaluiri din viața sa, iar astazi le-a adus aminte fanilor ca a mai durat foarte puțin cand va veni cu dovezi pentru tot ceea ce va spune!

- Un nou tip de "fereastra lichida", inventata de cercetatori din Singapore, poate sa blocheze lumina solara pentru a pastra racoarea in interiorul cladirilor in lunile de vara, dar si sa absoarba caldura pentru a o elibera apoi, gradual, atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii pe durata sezonului…

- Beijingul a avertizat Washingtonul ca ar putea retine americani in China, ca reactie la inculparea de catre Departamentul de Justitie a unor cercetatori afiliati armatei chineze, potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: Epidemia a fost ținuta…

- Bauturile energizante sint foarte populare, mai ales printre tineri, fiind considerate un scut in fata oboselii si extenuarii, iar producatorii sustin ca prezinta foarte multe efecte benefice. Cu toate acestea, specialistii spun ca, mai ales daca sint amestecate cu alcool si daca se face abuz, ele dauneaza…

- Rezultatele publicate de Universitatea București se contrazic oarecum cu declarațiile Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și ale Autoritații Europene pentru Siguranța Alimentara (EFSA) potrivit carora nu exista dovezi ca virusul SARS-Cov-2 s-ar transmite prin consumul de alimente, spune ANPC,…