Băuturile carbogazoase dulci perturbă metabolismul omului Este bine cunoscut faptul ca consumul bauturilor carbogazoase dulci provoaca obezitatea. Cu toate acestea, putini stiu ca acest efect se obtine intr-un timp foarte scurt. Doar o luna de consum regulat a bauturilor carbogazoase dulci poate intr-atit perturba metabolismul in corpul uman, incit acesta va lua energia necesara din zaharul ce se contine in bautura si va nceta sa arda grasimile din or Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte peruvian Alberto Fujimori (82 de ani) este judecat pentru “sterilizarea forțata” a mii de femei sarace, in perioada 1996-2000. Procesul lui Fujimori, in care mai sunt urmariți penal și alți oficiali pentru „punerea in pericol a vietii si a sanatatii” persoanelor, „rani grave si incalcari…

- „Cel care are un « de ce» pentru care sa traiasca, indura aproape orice”. – Nietzsche Austriac, de origine evreu, supraviețuitor a patru lagare de concentrare naziste, Viktor Frankl considerat „profetul sensului vieții” a militat inca din adolescența pentru valoarea sensului pe care viața il are, considerand…

- CONCLUZII: 60 65 de ani de informatica romaneasca "Informatica restabileste nu numai unitatea matematicilor pure si a celor aplicate, a tehnicii concrete si a matematicilor abstracte, dar si cea a stiintelor naturii, ale omului si ale societatii. Reabiliteaza conceptele de abstract si de formal si impaca…

- Piata bauturilor racoritoare carbogazoase sta sub amenintarea sucurilor naturale si a celor de tip craft. Fiecare roman cumpara anual 190 de litri de bauturi cu bule - apa minerala, sucuri din fructe -, insa aceasta piata este asteptata sa resimta impactul schimbarii comportului de consum, scrie…

- Un barbat de 34 de ani a fost prins de politistii constanteni in timp ce conducea un autoturism pe DN 3, sub influenta bauturilor alcoolice.Astazi, 2 ianuarie, in jurul orei 02.30, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia Postul de Politie Ciocarlia au identificat un barbat, de 34 de ani, care…

- Desi suntem constiente de importanta unei alimentații sanatoase pentru starea noastra de bine fizica si psihica, sunt multe circumstante care ne saboteaza cele mai bune intentii. De fapt, adoptarea unei diete sanatoase este mai putin o chestiune care tine de o vointa de fier si mai mult ceva legat de…

- SUA au anuntat joi introducerea de noi sanctiuni impotriva presedintelui cecen Ramzan Kadarov si fortelor sale paramilitare, acuzate de "incalcari grosolane" a drepturilor omului in Cecenia, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Kadarov si fortele pe care el le comanda, supranumite 'kadarovti', sunt…

- Produsul cel mai nociv, potrivit oamenilor de știința , sint bauturile carbogazoase dulci. Acesta include aspartam (aditiv alimentar E951) – un indulcitor, transmite sobesednik.ru Acesta este de 40 de ori mai ieftin și de 200 de ori mai dulce decit zaharul obișnuit. Dar la temperatura de 36 de grade…