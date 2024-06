Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Camera Deputatilor a votat proiectul de lege prin care comerciantii sunt obligati sa verifice cartile de identitate ale celor care vor sa cumpare produse din tutun, bauturi alcoolice si energizante, pentru a se asigura ca au implinit 18 ani.

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care le impune vanzatorilor din unitațile comerciale și personalului din localurile publice obligația de a solicita actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice și a produselor din tutun, pentru a verifica implinirea varstei de…

- Vanzatorii din unitatile comerciale si personalul localurilor publice sunt obligati sa solicite actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice si produselor din tutun, pentru a verifica daca cei care cumpara au implinit varsta de 18 ani. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia vanzatorii sunt obligati sa solicite actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice si produselor din tutun, pentru a verifica daca cei care cumpara au implinit varsta de 18 ani.

- Regiile de interes national, companiile sau societatile reglementate de Legea nr. 31/1990 la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ, direct sau indirect, se vor supune obligatiilor de integritate si transparenta in exercitarea functiilor…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia vanzatorii din unitatile comerciale si personalul localurilor publice sunt obligati sa solicite actele de identitate la vanzarea bauturilor alcoolice si produselor din tutun, pentru a verifica daca cei care cumpara au…

- In Moldova ar trebui adoptata o lege care sa oblige producatorii de bauturi slab alcoolice sa scrie cu litere mari conținutul de alcool in acestea, pentru a preveni consumul unor astfel de bauturi de catre tineri. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurski” de…

- Asociația Industriei de Vaping (AIV) saluta adoptarea in Parlament și promulgarea de catre președintele Klaus Iohannis a proiectului legislativ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor de tutun- Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea,…