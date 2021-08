Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe produse sunt retrase de pe piața din cauza concentrației prea mari de oxid de etilena. In urma cu aproximativ o luna au fost scoase de la comercializare mai multe loturi de inghețata din cauza acesti substanțe, iar acum aceeași problema a fost descoperita și la loturi din bauturile racoritoare…

