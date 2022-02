Băutura-minune care e un adevărat miracol pentru sănătate. Întinerește ficatul, reduce colesterolul și ajută la slăbit Poți planta iarba de grau la ghiveci, in casa și astfel poți face oricand o cura de detoxifiere. O poți gasi, totodata, in magazinele naturiste, vanduta sub forma de pudra sau capsule.Sucul facut din aceasta planta are efect detoxifiant, antimicrobian, antioxidant și antiinflamator. Ajuta la curațarea vaselor de sange, suprima pofta de mancare, sprijina regenerarea celulara, echilibreaza nivelul de colesterol și zahar din sange și protejeaza ficatul.Totodata, contribuie la intarirea sistemului imunitar, care este principala bariera in lupta cu bacteriile și virusurile. Iarba de grau are efecte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

