Stiri pe aceeasi tema

- Papadia, una dintre cele mai comune buruieni care cresc in Romania, are multiple principii active, de care am putea beneficia nu doar folosind-o in clasicele ceaiuri, depasite, uneori, in putere terapeutica de administrarea sa in forma cruda. Sucul din aceasta planta are, spre exemplu, un efect diuretic…

- Agricultorii moldoveni vor culege in acest sezon peste 505 mii tone de mere. Potrivit Asociatiei Producatorilor si Exportatorilor de Fructe din Moldova, aceasta va fi cea mai mare recolta din ultimii zece ani.

- Prepara aceasta reteta si consum-o la o jumatate de ora dupa ce ai mancat sau dupa ce ai baut orice alt lichid dimineata. Incearca sa mananci apoi in restul zile cereale integrale, fructe, legume si bei ceai fara zahar. Ingrediente Jumatate de litru de apa Continuarea…

- Ai incercat sa slabești și totuși ți-ai dat seama ca nu reușești? Atunci afla ca și astrele au un cuvant greu de spus in acest sens! Conteaza extrem de mult momentul din luna in care te decizi sa topești kilograme! Cand este cel mai potrivit moment sa incepi dieta astrala?

- Licoarea cu lime, portocala și castravete, bautura indiana condimentata și bautura cu pere și salvie sunt cateva dintre variantele de bauturi delicioase care au efect in lupta impotriva kilogramelor și care pot fi pregatite ușor acasa, cu ingrediente simple și la indemana.

- Vara este sezonul in care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabila. Pe langa faptul ca ele pot fi integrate cu succes intr-un mulțime de rețete, reprezinta o modalitate de a scapa de kilogramele in plus și de a ne detoxifia organismul. Iata cum se ține dieta cu…

- Aceasta rețeta simpla, recomandata de homeopați, este alcatuita doar din doua ingrediente, te va ajuta sa slabești rapid, sa normalizezi metabolismul, sa reduci nivelul zaharului din sange și iți va scadea apetitul.

- Merele pot fi socotite un simbol al sanatatii si vitaminelor. Nu degeaba spun englezii “One apple a day keeps the doctor away” (Un mar pe zi tine medicul departe). Un mar de dimensiuni medii are aproximativ 180 g si contine 94.6 kcal, cu 25 g carbohidrati, 0.5g proteine si 0.3 g lipide.…