Băutura care face ravagii printre studenții americani. Zeci de tineri au ajuns la spital Bautura Borg se face din mai multe tipuri de alcool cu electroliți, arome și puțina apa. Tot mai mulți tineri exagereaza și produc un cocktail mult mai puternic decat se așteptau, motiv pentru care autoritațile trag un semnal de alarma. De altfel, chiar acronomul BORG (blackout rage gallon - care provoaca o furie oarba) sugereaza faptul ca ciudata combinație nu are efecte placute. 28 de studenți de la Universitatea din Massachusetts au ajuns la spital dupa ce au consumat bautura Borg. Din fericire, nu au fost cazuri grave, dar 2 persoane au fost amendate pentru consum de alcool fara a avea varsta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu luna februarie, Universitatea de Medicina și Farmacie (UMF) ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a implementat un nou program, ca sprijin suplimentar pentru studenții care beneficiaza de bursa sociala. Astfel, cei 350 de studenți eligibili primesc zilnic o masa calda gratuita, in cadrul restaurantului…

- Doi tineri au fost raniti si transportati la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant adanc de aproape trei metri, in localitatea clujeana Coplean. "Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut in localitatea Coplean,…

- Peste 100 de persoane au fost salvate in ultimele 24 de ore de pe munte, 57 fiind transportate la spital, conform datelor transmise duminica de Dispeceratul National Salvamont. Ninsorile abundente au facut ravagii la munte. O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie Iași a investit 800.000 de euro intr-un sistem de examinare a studenților care nu a mai fost folosit pana acum in universitațile din Romania. Au fost achiziționate tablete pe care se vor susține testele, cu un soft special. Studenții pot sa-și programeze singuri…

- Primaria Sectorului 5 și Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din București au semnat un parteneriat prin care 100 de studenți ai prestigioasei instituții de invațamant universitar vor face practica in cadrul serviciilor și companiilor din Primarie. Scopul parteneriatului este de a le oferi tinerilor…

- Comunicat. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad da startul aplicațiilor pentru noile mobilitați studențești Erasmus+, de studiu si practica. Studenții pot aplica prin platforma...

- In seara de marti, 10 ianuarie, la ora 19.45, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca pe D.J. 187, in Poienile de Sub Munte, s-a produs un accident rutier cu victime. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un tanar de 21 ani […] Source

- In seara de marti, 20 decembrie, la ora 21.40, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1 C, in localitatea Cicarlau. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 51 de ani din Baia Mare, dinspre Satu Mare inspre…