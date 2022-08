Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele care urmeaza. Experții au adus in prim-plan temperaturi caniculare de care vor avea parte bucureștenii pana in cursul zilei de marți. Valul de caldura se resimte chiar de astazi și persista pana la jumatatea…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Romania va fi cuprinsa din plin de arșița care vine din Europa. Temperaturile vor fi insuportabile pentru unii oameni. Nu am ajuns inca la jumatatea lunii cu cele mai mari temperaturi, dar…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) retrage de pe piata un brand de somon, din magazinele Mega Image din Romania, din cauza unei bacterii descoperite in interiorul produsului. Produsul „89288 H VAN WIJNEN SOMON CARPACCIO 120G" a fost oficial restras de…

- Efectele secetei sunt tot mai vizibile pe Dunare - in mijlocul fluviului au aparut dune de nisip. Asta, dupa ce nivelul apei a scazut cu peste jumatate de metru in doar o saptamana, un pericol uriaș pentru transportul fluvial. Iar previziunile nu sunt deloc imbucuratoare. Specialiștii susțin ca nivelul…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Afla cum va fi vremea pana pe 3 iulie! Experții avertizeaza ca vom avea parte de temperaturi de foc pana la finalul lunii curente. In timpul acesta, azi mai este in derulare un anunț de cod galben…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Meteorologii indica inundații in mai multe județe din țara. Afla care sunt zonele cele mai afectate de noile fenomene care pun stapanire pe aproape intreg teritoriul! Vremea se schimba de la un…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment! Specialiștii au emis un cod portocaliu de vijelie pentru mai multe zone din Romania. Iata care sunt, de fapt, județele vizate de alerta de vreme rea.

- Veștile proaste continua sa apara dis-de-dimineața in Romania! Recent, un anunț șocant a venit direct de la Asociația pentru Protecția Consumatorilor. Specialiștii au gasit o serie de nerguli in supermarket-uri in ceea ce ține de lamai. Iata ce s-a descoperit, de fapt. Trebuie sa știi și tu asta daca…