Băutura care este periculoasă pentru bărbați. Descoperirea făcută în ultimul studiu Un grup de savanți a descoperit ca exista o legatura intre o anumita bautura și accelerarea caderii parului la barbați. Mulți domni din zilele noastre se confrunta cu o podoaba capilara dificila. Unii intampina probleme din cauza stresului, iar alții dau vina pe gena lor. Iata ca cercetatorii au descoperit ca o bautura pe care […] The post Bautura care este periculoasa pentru barbați. Descoperirea facuta in ultimul studiu appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

