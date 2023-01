In aceasta perioada din an, o leguma este extrem de consumata de oameni, insa nu mulți știu ce beneficii aduce. Ei bine, o bautura preparata cu ajutorul acestei legume ajuta la cresterea fertilitatii, dar are și alte beneficii pentru sanatatea corpului uman. Iata ce a explicat bioenergoterapeuta Lidia Fecioru despre acest remediu natural!