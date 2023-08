Bătută de soț, o femeie din Alba a cerut ajutorul polițiștilor. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore In data de 14 august 2023, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani, din comuna Galda de Jos, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii, barbatul, in varsta de 52 de ani, ar fi devenit violent și ar fi agresat-o pe soția sa, aplicandu-i lovituri, cu un corp contondent, pentru a caror vindecare, potrivit concluziilor medico – legale, este nevoie de 4-5 zile de ingrijiri medicale. Ulterior, barbatul ar fi amenințat-o cu moartea,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

