- Vlad Batrincea, vice-președintele Parlamentului, secretar executiv al PSRM impreuna cu Maxim Lebedinschi, membru al Comitetului Executiv al PSRM, se afla in aceste zile la Veneția, Italia, unde participa la lucrarile celei de-a 132-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia…

- Deputatul USR Stelian Ion le solicita liderilor coalitiei sa suspende dezbaterea in Parlament a legilor justitiei pana in decembrie, cand va fi publicat avizul Comisiei de la Venetia. „Comisia de la Venetia urmeaza sa prezinte o opinie pe legile justitiei in luna decembrie, potrivit calendarului oficial…

- In cadrul dezbaterii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Gavrilița, vicepreședintele Parlamentului, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrincea, a acuzat executivul de faptul ca permanent face referința la evenimentele din țara vecina atunci cind vine vorba de soluționarea problemelor din Republica…

- Despre securitatea informaționala s-a discutat astazi cu membrii delegației Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), care se afla in aceste zile la Chișinau și urmeaza sa aiba mai multe intrevederi cu președinții de comisii parlamentare de specialitate, informeaza Tribuna.…

- Securitatea informaționala a Republicii Moldova a fost subiectul discutat de președintele Parlamentului cu membrii delegației Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), care se afla in aceste zile la Chișinau și urmeaza sa aiba mai multe intrevederi

- Republica Moldova și Comisia Europeana vor semna doua noi acorduri de asistența financiara nerambursabila in valoare totala de 52 de milioane de euro, comunica MOLDPRES . Miercuri, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului au dat aviz consultativ pentru inițierea negocierilor…

- In contextul inceperii dezbaterilor proiectelor justiției in Comisia comuna pentru legile justiției din Parlament, 14 organizații neguvernamentale au transmis o scrisoare deschisa adresata Parlamentului cu cateva solicitari esențiale atat in ceea ce privește transparența procesului legislativ, cat…