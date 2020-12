Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, susține ca imediat dupa constituirea noului Parlament și investirea noului Guvern, parlamentarii de la toate partidele din Moldova au responsabilitatea sa susțina cu toata forța proiectele de investiții și de dezvoltare demarate sau planificate, pentru care se pot…

- Nici nu au inceput inca negocierile oficiale intre partide pentru imparțirea funcțiilor in guvern, ca deja se incing spiritele intre USR PLUS și PNL. Dupa ce prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca in viitorul guvern PNL va avea 10-11 ministere, vicepreședintele USR, Catalin Drula reacționeaza…

- Tentativa de a dezbate in plenul Parlamentului proiectul legii bugetului de stat a eșuat, dupa ce deputații din opoziție au continuat sa boicoteze ședința plenara. Pe fondalul huduielilor din partea opoziției, ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, nu a putut prezenta proiectele de legi. Vicepreședintele…

- CHIȘINAU, 30 nov – Sputnik. In cadrul ședinței saptamanale a serviciilor primariei Chișinau, care a avut loc in aceasta dimineața, șefa Direcției Generale Asistenta Sociala si Sanatate din Capitala, Tatiana Bucearschi, a prezentat situația din spitalele din Chișinau in contextul pandemiei de COVID…

- Chiar in aceste momente in toate centrele raionale, colegii, prietenii noștri au ieșit in strada pentru a-l susține pe Igor Dodon, a declarat Vlad Batrincea, șeful staff-ului electoral al candidatului, in cadrului mitingului desfașurat in capitala in susținerea lui candidatului. „Astazi suntem uniți,…

- Igor Dodon regreta ca a semnat decretul de numire a Maiei Sandu in funcția de premier al republicii Moldova. Despre aceasta Dodon a anunțat in cadrul emisiunii tradiționale de vineri. Potrivit lui Dodon, Sandu și echipa sa au dat dovada la Guvern ca nu sint capabili sa faca nimic pentru țara. {{480515}}”Cineva…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a reactionat furios miercuri la apelul candidatului democrat din alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, la un efort global de a oferi Braziliei 20 de miliarde de dolari pentru a pune capat defrisarii Padurii Amazoniene, iar in caz contrar sa fie supusa unor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca viteza de implementare a masurilor aprobate de Guvern din Planul de relansare economica si investitii este una "multumitoare", in conditiile unei administratii care "nu-si asuma riscuri, nu are spirit antreprenorial si care foarte greu poate fi convinsa…