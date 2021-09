Bătrânii, la coadă pentru a treia doză de vaccin Posibilitatea vaccinarii cu a treia doza de vaccin i-a pus pe jar pe multi batrani din Craiova, care isi doresc sa se imunizeze. Ieri, in prima zi in care a inceput administrarea celei de-a treia doze, inca de la primele ore ale diminetii erau cateva zeci de oameni in fata centrului de vaccinare de la Sala Polivalenta. Acestia erau peponderent batrani sau persoane de varsta a doua. Insa, printre ei, se aflau si cativa tineri care asteptau prima doza de vaccin. Centrul de vaccinare de la Sala Polivalenta din Craiova era destul de aglomerat marti dimineata. Numarul celor care vor sa se vaccineze… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a inceput vaccinarea cu a treia doza impotriva Coronavirusului. La centrul de vaccinare de la Sala Polivalenta din Craiova este coada mare inca de dimineata. In jur de 30 de persoane stau constant la rand pentru a fi vaccinate. Foarte multi dintre cei care vin pentru doza a treia de vaccin sunt…

- Violenta unui barbat i-a transformat viata intr-un cosmar unei batrane din localitatea Ciutura, comuna doljeana Varvoru de Jos. Anul trecut, in octombrie, femeia a primit un pumn in fata, care i-a distrus sanatatea. Floarea Adam, de 69 de ani, povesteste aproape plangand experienta oribila prin care…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a anunțat marți, 7 septembrie, intr-o conferința de presa, ca rata de vaccinare in randul populației eligibile de peste 12 ani a ajuns in prezent la 31% la nivel național. Cei mai mulți oameni s-au vaccinat in București, unde rata de imunizare…

- Niciunul dintre ei nu prezinta istoric de calatorie. DSP Constanta informeaza ca au fost raportate alte 5 noi cazuri cu varianta Delta in judetul Constanta.Este vorba despre patru femei in varsta de 46, 68, 71 si 20 de ani, precum si un barbat in varsta de 66 de ani.Toti cei cinci pacienti erau vaccinati…

- Israelul extinde vaccinare in fata amenintarii provocate de tulpina DELTA. Toate persoanele cu varsta de peste 50 de ani vor putea face doza a treia, anunța Mediafax. Israelul a fost unul dintre liderii mondiali in campania de vaccinare a populatiei sale la inceputul acestui an. Dar, in ultimele…

- Numarul de vaccinari din Craiova a scazut in ultima perioada. Craiovenii sunt așteptați, in continuare, sa se vaccineze la Sala C4 de la Polivalenta, dar și in centrul de vaccinare din mall-ul Electroputere, care este o extensie a centrului C4. De asemenea, oamenii trebuie sa țina cont ca, acum, se…

- Romania va administra și tinerilor de peste 12 ani vaccinul produs de compania Moderna, a anunțat, marți, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Din data de 2 august in Romania se va putea vaccina cu vaccinul de la compania Moderna pentru grupa de varsta 12-17 ani. In aceste…

- Maratonul de vaccinare „Liber la vaccinare! Liber la Viața!” s-a incheiat ieri, cu ultimul eveniment defașurat in Piata Sfatului. Conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Brașov, in cadrul maratonului de vaccinare „Liber la vaccinare! Liber la Viața!”, care a debutat la inceputul lunii mai și a cuprins…