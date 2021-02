Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 77 de ani din București a fost inșelata sa doneze o suma mare de bani unor tineri care s-au prezentat la telefon ca fiind „calugari” la o manastire din Suceava, ei fiind de fapt incarcerați intr-un penitenciar din Iași. Potrivit unui comunicat de presa, oferit de Poliția Capitalei,…

- Dupa negocierile din cadrul coaliției de guvernamant, au urmat cele dintre USR și PLUS. Useriștii vor avea prefecți in Timiș, Bacau, Maramureș, Suceava, Argeș, Galați, Braila, Gorj și Ialomița, iar cei de la PLUS in București, Tulcea, Vaslui, Buzau și Harghita. La funcțiile de subprefect, cei din…

- Pana astazi, 18 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 695.153 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania 625.449 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate…

- O femeie, in varsta de 64 de ani, din Galați a vrut sa-i ofere cadou nepotului ei un telefon scump in valoare de aproape 7.000 de lei, comandat prin rate de la un magazin de specialitate. Femeia susține insa ca a avut o surpriza neplacuta in momentul in care au deschis coletul, gasind in loc de smartphonul…

- Polițiștii și jandarmii au facut controale in zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase si in mijloacele de transport in comun, pentru a vedea in ce masura sunt respectate masurile anti-COVID. Au dat amenzi in valoare de zeci de mii de lei, anunța Poliția Capitalei.