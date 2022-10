Stiri pe aceeasi tema

- Pe adresa redacției am primit un mesaj cu rugamintea sa distribuim informația conform careia la data 02.10.2022, un baiat a disparut de acasa. Ultima data fiind vazut la un club din Baia Mare și de atunci nu s-a mai intors acasa. Sesizarea a fost depusa și la poliție. Nume: Mortocean Ioan David Varsta:…

- In urma cu trei zile, pe 20 septembrie, Secția 5 Poliție Rurala Dej a fost sesizata cu privire la faptul ca, in cursul zilei de azi, in jurul orei 1530, COVACI SONIA, in varsta de 17 ani, din localitatea Caprioara, comuna Recea-Cristur a plecat de la domiciliu și nu s-a intors pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Leo sufera de o boala genetica rara care, potrivit mamei, medicii au spus familiei ca este „Parkinson amestecat cu Alzheimer, care afecteaza copiii”, noteaza Insider. „Ea il saruta și ma ajuta daca ii cade capul”, a spus Vauclare, adaugand: „Nu ințelege pentru ca are doar 3 ani, dar ii place sa fie…

- Azi noapte, 27 iulie, la ora 02.58, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat de 27 de ani din Remetea Chioarului despre faptul ca, fiica sa, ȘERBAN ALEXANDRA ANCUȚA in varsta de 12 ani, a plecat de la domiciliu fara știrea parinților, in cursul aceleiași nopți și…

- O femeie de 88 de ani, din Alba este disparuta de acasa de patru zile. Poliția și familia o cauta O femeie din Alba este data disparuta de patru zile. Este vorba despre Ana Oreșan, o femeie din Ocna Mureș, care este de negasit din data de 22 iulie. Polițiștii din Alba fac cautari zilnice pentru a o…

- O femeie din Alba, in varsta de 88 de ani este DISPARUTA de acasa, de doua zile. Familia și poliția o cauta O femeie din Alba este data disparuta de doua zile. Este vorba despre Ana Oreșan, o femeie din Ocna Mureș, care este de negasit din data de 22 iulie. Polițiștii din Alba fac cautari zilnice pentru…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 de ani, disparuta din Tomnatic, județul Timiș. La data de 19 iulie, TUDOSI CRISTIANA-MARIA ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, iar pana in prezent nu a mai…

- APEL… O adolescenta de 15 ani, din Crețești, este de negasit de familia sa, dupa ce fata a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Apropiații susțin ca avea in picioare o pereche de șlapi cand a parasit domiciliul și nu au idee unde s-ar fi putut duce. Polițiștii o cauta, iar toți cei […] Articolul O…