Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de la Prefectura Arges desfasoara, vineri, un control de urgenta la un azil in care sunt internate persoane varstnice si care functioneaza in municipiul Pitesti, potrivit news.ro.Verificarile au loc in urma unei sesizari care reclama „conditiile de viata si modul in care sunt tratati beneficiarii”…

- Acțiune de anvergura sambata, la un azil din sectorul 5 al Capitalei. Polițiști, inspectori de la Protecția Consumatorilor, de la Direcția de Sanatate Publica și reprezentanți ai Prefecturii au descins intr-o cladire care funcționa, se pare, fara autorizațiile necesare,

- Cei 25 de varstnici gasiți intr-un centru de batrani care functiona fara autorizatie in Sectorul 6, in conditiile de cazare improprii, cu muzerie și alimente expirate sunt evaluați medical, iar Poliția Capitalei anunța dosar penal. Concomitent, un azil de

- IPJ Arges a transmis ca o stare conflictuala s-a produs intre mai multe persoane, in localitatea Poiana Lacului, sambata, 8 iulie. Polițiștii din Pitești au fost sesizați in legatura cu aceasta incaierare intre membri a doua familii. La fața locului s-au deplasat polițiștii din comuna respectiva, dar…

- Andreias Calcan a plecat de la FC Argeș, dupa ce clubul piteștean a picat in Liga 2. Nascut la Slatina, Calcan a decis sa nu mai continue la FC Argeș in urma barajului cu Dinamo. Echipa din Pitești a anunțat ca parțile au cazut la acord sa reziliere contractul: ”Clubul nostru și fotbalistul Andreias…

- Campania „O strada si un bust in Pitesti pentru Constantin Stroe” „Jurnalul de Argeș” a inițiat, inca din octombrie 2021, o campanie in cinstea fostului director al Dacia, Constantin Stroe. Pana acum, numeroase personalitați și-au spus parerea despre necesitatea unei strazi și a unui bust in Pitești…

- Contractarea serviciilor medicale, medicamentelor cu și fara contribuție personala și a dispozitivelor medicale va avea loc pe parcursul lunii iunie 2023, data limita fiind 30.06.2023. Conform prevederilor legislative( art. 259 din Legea 95/2006, privind reforma in domeniul sanatații cu modificarile…

- Liberalii anuleaza un eveniment care urma sa se desfașoare miercuri in Sala Sporturilor din Pitești, : „PNL este concentrat pe soluționarea grevei din educație”.„Evenimentul național care urma sa aiba loc in dupa-amiaza zilei de 24 mai la Sala Sporturilor din județul Argeș se amana din motive obiective.…