Bătrâni sechestrați, agresați și șantajați pentru bani, de angajații unor cămine private din Capitală Patru angajați ai unor camine de batrani din Capitala au fost arestați, dupa ce au obligat mai mulți batrani sa le transfere bani și sa le dea diverse bunuri de valoare. Cei patru angajați ai unor camine private de batrani din Sectorul 6 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru angajați ai unor camine private de batrani, aflate pe Calea Giulești din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au agresat persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. Opt varstnici maltratați au fost salvați. „La data de 27…

- Patru angajați ai unor camine private de batrani din Sectorul 6 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au sechestrat, agresat și șantajat mai mulți varstnici pentru bani. Doi au fost prinși cand au obligat un batran sa scoata 65.000 de lei din banca. Fii la curent cu cele mai…

