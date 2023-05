Bătrâni, jefuiţi de taxe şi impozite la Bacău. Cum au fost păcăliţi de un impostor Un impostor din Bacau a profitat de faptul ca unor batrani le murisera copilul si a mers la ei pentru a le cere banii de impozite pe care decedatul i-ar fi datorat autoritatilor locale. Hotul stia ca batrana a fost profesoara și preda meditații acasa. A folosit o poveste lacrimogena Infractorul a „mers” pe coarda […] The post Batrani, jefuiti de taxe si impozite la Bacau. Cum au fost pacaliti de un impostor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

