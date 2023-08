Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 74 de ani a fost ucisa, marti, la Timisoara, ea fiind gasita in apartamentul sau situat pe Calea Sagului. Autorul, un barbat de 47 de ani care ar fi intrat in locuinta pentru a fura, a fost gasit de politisti in acelasi apartament, unde ar fi lesinat. El este recidivist, informeaza news.ro.UPDATE…

- Un barbat de 83 de ani a fost retinut de politistii doljeni dupa ce ar fi violat o fata in varsta de 7 ani. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati, la inceputul acestei saptamani, de o femeie din judetul Caras-Severin, cu privire la faptul ca fiica sa, de…

- Melis, fata de 14 ani ucisa in Gradina Botanica din Craiova, a fost prima persoana care a sunat la 112 pentru a anunța ca ea și prietenul ei au fost atacați. Fata a reușit sa sune la 112 dupa ce atacatorul, in varsta de 17 ani, a scos din rucsac un cuțit și l-a injunghiat […] The post Rasturnare de…

- Principalul suspect in cazul dublei crime de la Timisoara a fost prins, joi seara. Anchetatorii au stabilit ca se cunostea cu victimele, avea restante la intretinere si stia data la care femeia aduna taxele. Aceasta a crezut ca venise sa achite si i-a deschis usa. El a fost identificat in baza ADN-ului…

- Femeia de 36 de ani care a fost injunghiata mortal marțea trecuta in timp ce lucra in magazinul Albert Heijn din Haga este Antoneta Gjokja. Toți angajații sunt profund impresionați. In fața magazinului sunt multe flori. Steagul este arborat in berna la sediul central al lanțului de supermarketuri. Antoneta…

- O femeie din Ecuador a murit la cateva zile dupa ce s-a trezit in sicriu, inainte de propria inmormantare, socandu-i pe participantii la priveghi, relateaza CNN. Bella Montoya, in varsta de 76 de ani, a fost declarata decedata initial de un medic la spitalul din Babahoyo, la 9 iunie. Insa atunci cand…

- Ploaia torențiala a provocat probleme in Timișoara, unde au fost inundate strazi dar și curți sau gospodarii. Meteorologii au emis Cod portocaliu de averse torențiale valabil in județul Timiș pana la ora 14:00, transmite Rador. Locuitorii au fost avertizați prin sistemul RO-Alert ca pana la ora 16:00…

- Un barbat s-a aruncat, vineri, de pe un pasaj din Timisoara si a cazut pe o masina aflata in trafic. Acesta a fost preluat de un echipaj medical de la Ambulanta si a fost dus de urgenta la spital. „Un barbat ar fi cazut de pe viaductul situat pe Strada Gheorghe Lazar din municipiul Timisoara […] The…