Bătrână scoasă cu forţa din casa în care a locuit 34 de ani. Poarta, bătută în cuie O batrana s-a trezit data afara din casa in care locuise timp de peste 30 de ani. La doar trei luni de la moartea sotului sau, rudele acestuia au alungat-o, invocand faptul ca nu ar avea dreptul de a locui acolo. Pentru a fi mai siguri ca nu se va intoarce, au incuiat poarta si au batut-o in cuie. Femeia s-a adresat judecatorilor pentru o solutie temporara. Mihaela D. s-a mutat impreuna cu sotul sau in casa tatalui acestuia inca dinainte de 1989. In timp, cei doi soti au renovat si extins locuinta. Au continuat sa locuiasca acolo, fara probleme, si dupa decesul batranului. Succesiunea dupa acesta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 nu doar ca a pus in pericol milioane de vieti de pe tot globul, dar a impins si foarte multi oameni intr-o criza financiara. Una dintre cele mai importante lectii pe care le-am invatat in ultimul an este necesitatea unei pregatiri financiare. Educatia financiara este o…

- Apa a curs toata noaptea, proprietarii nefiind acasa. De ce firma de asigurare nu l-a putut pune la plata pe ieseanul vinovat? Un iesean a ajuns sa se felicite pentru faptul ca si-a asigurat apartamentul. O inundatie provocata de o teava sparta in apartamentul unui vecin i-a provocat daune serioase,…

- Catalina, o fata in varsta de 17 ani, a murit in mod misterios dupa ce ar fi incercat sa-și puna capat zilelor. Dupa ce au consultat-o, medicii au sunat imediat la Poliție. Fata este din Braniștea, județul Galați. Moartea misterioasa a unei tinere Minora a fost dusa de urgența la Spitalul de Urgența…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 a fost inregistrat un caz de COVID-19, la 465 de teste efectuate. Astazi, situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: · Nr. probe alocate de DSP: 113 · Nr. probe recoltate la cerere…

- Mai multe operații au fost sistate in aceasta dimineața la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu și la Institutul Clinic Fundeni, dupa ce o conducta de apa care alimenteaza cele doua institute s-a spart și a lasat unitațile medicale fara apa, a anunțat Șerban Bubenek,…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca salonul care a luat foc aseara la Spitalul de Copii din Iasi avea aviz. Situația, insa, nu se prezinta atat de roz. „Conducerea Spitalului de Copii Sf. Maria Iasi a solicitat si a obtinut avizul de securitate la incendiu inainte…

- Situatia autorizatiilor de securitate la incendiu va fi verificata in perioada urmatoare in toate statiile de metrou, a anuntat luni compania. Metrorex a demarat, impreuna cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, procesul de verificare si autorizare la incendiu in statiile de metrou, se precizeaza…