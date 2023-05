Bătrâna s-a îndrăgostit la 75 ani. Cum a lăsat-o escrocul fără 95.000 de dolari O femeie in varsta de 75 de ani a crezut ca traieste o frumoasa poveste de dragoste, la cei 75 de ani ai sai. Desi nu-l intalnise niciodata, in persoana, pe barbatul pe care-l iubea, ci comunicase cu el doar pe Internet, batrana a fost de-acord sa-i trimita individului toti banii ei. Femeia si-a vandut […] The post Batrana s-a indragostit la 75 ani. Cum a lasat-o escrocul fara 95.000 de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a inceput sa vorbeasca cu un barbat pe platforma de socializare in luna martie a acestui an. Barbatul i-a spus in repetate randuri ca s-a indragostit de ea și i-a facut fel de fel de promisiuni in privința unui viitor impreuna, relateaza Ziare.com, potrivit Insider. Ulterior, acesta a inceput…

- O femeie in varsta de 51 de ani din Braila s-a indragostit nebuneste de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Barbatul s-a recomandat a fi „general american”, aflat in misiune in Irak, a notat debraila.ro. Femeia nu stia limba engleza si s-a folosit de Google Translate pentru a discuta cu barbatul…

- Starețul Manastirii Muntele Rece din Cluj a ramas și fara funcție, și fara marea iubire pe care credea ca a gasit-o pe internt. El nu mai are voie sa oficieze slujbe religioase, la mijloc fiind vorba despre un incident amoros in care a fost implicat.

- „A uitat” sa declare 49 000 de dolari și a ramas fara ei. Cazul a fost inregistrat ieri, 4 aprilie 2023, in postul vamal Palanca-Maiaki Udobnoe pe direcția intrare in Republica Moldova, pista de pietoni.

- Narcis s-a indragostit pe Internet, iar aceasta a picat in plasa unui medic. Barbatul avea mai multe conturi pe rețelele de socializare și ii cerea femeii sume mari de bani, pe motiv ca ar vrea sa vina in țara cu un avion privat.

- Masinile second-hand, desi aparent ar putea fi extrem de bune, nu intotdeauna este chiar asa. Nu de putine ori cei care au decis sa achizitioneze o astfel de masina au avut de suferit. Este si cazul de fata, in care un barbat a cumparat o masina second-hand de pe internet, insa ce a aflat cand […] The…

- O banațeanca a fost ușurata de 20.000 de dolari prin metoda ofițerul american. O femeie de 43 de ani din județul Caraș-Severin a fost inșelata de un necunoscut, care a susținut online ca este comandant de nava și care a convins-o sa ii trimita aproximativ 20.000 de dolari. Conform polițiștilor, persoana…