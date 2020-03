Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii gorjeni au fost solicitați sa intervina joi pentru a debloca ușa unui imobil situat pe strada Calea Severinului, din municipiul Targu-Jiu. La fața locului s-a deplasat o autospeciala pentru descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu-Jiu care au intervenit pentru a debloca ușa…

- Un burlan neprotejat termic a aprins, ieri, o locuinta in localitatea Ciochina, sat Borduselu. La locul solicitarii s-au deplasat de urgenta doua autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Detasamentului de Pompieri Slobozia.

- Pompierii din Motru au salvat marți o batrana, de 82 de ani, care cazuse intr-o camera a locuinței sale și nu se mai putea deplasa. Vecinii au sunat la 112 pentru ca femeia nu mai raspundea. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de capacitate medie și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului…

- Astazi, in jurul orei 14:06, ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in municipiul Giurgiu, pe strada Clopotari, pentru deblocare ușii unui imobil. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o autospeciala de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu.…

- O femeie in varsta de 73 de ani a murit in noapte de luni spre marți, in locuința sa din comuna suceveana Zamostea, dupa ce locuința sa a fost cuprinsa de flacari, transmite Mediafax.Flacarile puternice au distrus locuința. Pompierii sosiți la fața locului au gasit-o pe proprietara casei in interior,…

- O batrana din comuna Siminicea a ajuns la spital dupa ce a suferit un atac de panica in timp ce pompierii stingeau flacarile care i-au cuprins casa. Potrivit ISU Suceava, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 2:20, militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii Serviciului…

- O femeie de 89 de ani, dintr-o localitate de langa Ramnicu Sarat, a murit azi-noapte in propria locuința, din cauza unui incendiu devastator. Pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat de carbunii incinși cazuți din soba. Pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Ramnicu Sarat au intervenit…

- Pompierii militari suceveni intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din comuna Pojorata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in interior a fost gasit trupul carbonizat al proprietarei, o batrana in varsta de 80 de ani. ”Intervin pompierii militari cu…