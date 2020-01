Bătrână, filmată cum e lovită MORTAL de taxi în Chișinău/ VIDEO O batrâna a fost lovita de un taxi pe bulevardul Decebal din Capitala în timp ce traversa neregulamentar strada. Din cauza impactului puternic, femeia a decedat pe loc. Acum șoferul risca pâna la 7 ani de închisoare.



Totul a avut loc în dupa-amiaza zilei de doua ianuarie, pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica. Din imagini nu pare ca taxi-ul ar circula cu viteza sporita.



Șoferul ar fi încercat sa frâneze de mai multe ori, totuși, în urma loviturii batrâna a decedat pe loc, transmite Știri.md cu referire… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

