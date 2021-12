Bătrână dispărută de acasă, găsită decedată pe un câmp Corpul neinsufletit al unei batrane in varsta de 91 de ani, care a fost declarata disparuta pe 28 decembrie, a fost gasit pe un teren agricol din localitatea Draganesti. „In zilele de 28 si 29 decembrie a.c., echipe complexe formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamt, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru […] Articolul Batrana disparuta de acasa, gasita decedata pe un camp apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

