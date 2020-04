Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, de 19 ani, din comuna Merei, a fost arestat preventiv dupa ce și-a violat bunica, in noaptea de luni spre marți. Dupa ce victima și-a alarmat rudele, fiul acesteia, și tatal infractorului, a pus mana pe telefon și a anunțat autoritațile. Autorul agresiunii era baut, spun polițiștii, iar in…

- Un accident mortal produs, joi seara, intr-o localitate din judetul Buzau, s-a soldat cu moartea unui barbat de 34 de ani, pasager pe motocileta condusa de un tanar baut si cu permisul suspendat. Evenimentul a avut loc pe raza comunei Ulmeni.

- Ieri, in jurul orei 18.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, Secția 7 Poliție Rurala au depistat un barbat, in varsta de 43 de ani din comuna Jucu, in timp ce se deplasa cu un autovehicul pe DC 41, pe raza localitații Jucu de Sus, comuna Jucu, deși nu deținea permis de conducere. Existand…

- La data de 11 februarie 2020, in jurul orei 12.45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie de 32 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul ca a fost agresata de catre soțul sau. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in jurul orei 12.30, pe…

- Un vanator din Tarnaveni este cercetat penal dupa ce a impuscat, duminica, trei caini in comuna Adamus, in timpul unei partide de vanatoare, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures. "Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase si cei ai Politiei municipiului Tarnaveni…

- Primarul comunei buzoiene Valea Salciei, Marian Musat, face un apel la consatenii sai pentru a dona obiecte vechi ori costume populare specifice zonei, care sa fie asezate intr-o casa taraneasca, menita a asigura generatiilor urmatoare date despre oamenii si obiceiurile locului.

- Sambata dimineața, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Falticeni a oprit pentru control pe DN 2E din comuna Radașeni, autoturismul condus de un barbat de 30 de ani din comuna Cornu Luncii, inregistrat de aparatul radar din dotarea poliției in timp ce rula cu viteza de 117 km/h, limita…