- Doi frați de 10, respectiv 13 ani, din localitatea Sanpetru, județul Brașov, sunt cautați de polițiști, dupa ce au plecat, joi, de acasa, și nu s-au mai intors. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara au fost sesizați de mama celor doi copii ca aceștia au disparut de acasa,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doi minori disparuți din Timișoara. La data de 19 noiembrie, PRIȘNEANU CRISTIAN-GHEORGHE in varsta de 14 ani și PRIȘNEANU ADNANA-GABRIELA in varsta de 12 ani, au plecat de la domiciliul…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doi minori disparuți din Timișoara. Cei doi sunt frati si nu au mai fost vazuti de dimineata, cand au plecat spre scoala. Astazi, 19 noiembrie, Cristian – Gheorghe Prisneanu, in varsta…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii a doi minori disparuți din Timișoara. Aceștia au plecat dimineața spre școala, insa nu au mai ajuns nici acolo. „La data de 19 noiembrie, Prișneanu Cristian-Gheorghe in varsta de 14 ani…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timisoara, județul Timiș. La data de 29 octombrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 14 ani. In cursul zilei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 14 ani, disparuta din municipiul Timisoara. Vineri, 29 octombrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei minore de 14 ani. Stefania-Claudia Tofan ar fi…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 38 de ani, disparuta din localitatea Satchinez, județul Timiș. In cursul zilei de ieri, 21 octombrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei, de 38…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Gavojdia, județul Timiș. Azi, Diana Lacramioara Bozai a plecat din Centrul de Plasament din Gavojdia, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea…