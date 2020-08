Stiri pe aceeasi tema

- Batrana a fost gasita pe strada la doar cateva zile dupa ce fiica ei, confirmata cu coronavirus, fusese internata la spitalul din Targu Carbunești. Femeia a stat singura in casa mai multe zile și a mancat doar zahar pentru ca nu avea alte alimente in gospodarie. A plecat sa iși ia de mancare și a fost…

- Fosta conducere a Spitalului de Urgenta din Suceava din momentul izbucnirii focarului COVID este cercetata penal pentru abuz in serviciu, neluarea masurilor de sanatate si securitate in munca si zadarnicirea combaterii bolilor.

- Un barbat de 50 de ani a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Targu Jiu, dar șoferul nu a oprit sa vada ce s-a intamplat. Surse din ancheta spun ca mașina era condusa se deputatul PSD, Elvira...

- O batrana de 83 de ani din Magura Ilvei este cercetata penal dupa ce a refuzat sa mearga la spital. Aceasta este depistata cu Covid-19 și momentan este asimptomatica. Femeia insista ca vrea sa ramana acasa, in ciuda dosarului penal deschis pe numele sau. Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud cerceteaza…

