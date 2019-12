Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din Dolj a fost incendiata de un barbat care o suspecta ca este vrajitoare. Crima cutremuratoare a avut loc chiar in curtea agresorului, din localitatea Plenița, sambata dupa-amiaza.

- Crima infioratoare intr-o comuna din Dolj. Un barbat și-a ucis soția, dupa care s-a spanzurat in podul locuinței. Polițiștii sosiți la fața locului i-au gasit un bilet in buzunar, prin care iși explica decizia cumplita.

- Polițiștii au pus in aplicare, miercuri, 30 octombrie, un mandat de executare a pedepsei de 2 ani de inchisoare, pe numele lui Dorin Aelenei, in varsta de 50 de ani, din Suceava, condamnat intr-un dosar de ucidere din culpa, respectiv accidentarea mortala a unei batrane. Sentința data de ...

- Ziarul Unirea Pericol de poluare la Ocna Mureș: Polițiștii au descoperit deșeuri periculoase in ograda unei firme de dezmembrare Polițiștii specializați in prevenirea și combaterea faptelor de natura penala și contravenționala generate de folosirea și manipularea necorespunzatoare a substanțelor periculoase…

- Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak au descoperit 20 de cetateni din Iran, Afganistan, Irak, Somalia si India, care incercau sa iasa ilegal din tara ascunsi in...

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Marea Britanie a fost prins drogat la volan, in Craiova. La controlul mașinii polițiștii au descoperit ca acesta avea și un pistol, anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Specialistii recomanda ananasul: Doar doua felii pe zi fac minuni in organism . Potrivit…

- Un tanar de 17 ani aflat la volanul unei mașini furate a fost oprit, vineri, cu focuri de arma in județul Dolj, informeaza Mediafax. Polițiștii il banuiesc pe tanar ca, inainte de a fura mașina, a furat mai multe obiecte din alte mașini parcate.Politistii din Craiova au incercat, vineri, sa ...