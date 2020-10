Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii buzoieni au fost solicitati sa reanalizeze cazul uciderii de catre o familie de romi din Ziduri a unui cioban de 38 de ani, din judetul Alba, al carui cadavru l-au tinut sase ani ascuns. Patru frati, doi barbati si doua femei, au fost condamnati la ani grei de inchisoare.

- In varsta de 103 ani, o femeie din Mexic, diagnosticata cu o boala pulmonara cronica, s-a vindecat de COVID-19, dupa ce a fost internata in spital timp de 11 zile, a informat Institutul Mexican de Securitate Sociala (IMSS), potrivit AFP, citata de Agerpres.Dona Maria a fost testata pozitiv cu noul coronavirus,…

- O femeie in varsta de 73 de ani din Germania, care conducea un cult, a fost condamnata la inchisoare pe viata pentru uciderea unui baiat in varsta de 4 ani despre care sustinea ca era "posedat" si l-a legat intr-un sac lasandu-l sa moara sufocat intr-o baie, transmite DPA citata de Agerpres. "Te…

- Crima s-a petrecut intr-o anexa a locuintei celor doi soti. Barbatul a luat un topor si si-a lovit sotia de mai multe ori. La scurt timp, criminalul in varsta de 47 de ani s-a spanzurat de un copac in gradina casei. Politistii si procurorul de caz, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis,…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Aiud a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare dupa ce a violat o femeie in varsta de 91 de ani. Dupa viol, acesta a incercat sa isi sugrume victima. Batrana a murit la spital.

- O femeie in varsta de 103 ani, din Michigan, Statele Unite ale Americii, s-a tatuat pentru prima data in viața ei. Dorothy Pollack are 103 ani si locuieste alaturi de nepotul ei. Batrana a ales o modalitate inedita de a sarbatori implinirea varstei, dar si iesirea din perioada de izolare: a dorit sa-si…

- Cea mai varstnica femeie din județul Alba a fost sarbatorita marți, 11 august la Aiud. Șimon Maria a implinit venerabila varsta de 105 ani. Aceasta a fost sarbatorita și felicitata de reprezentanții Consiliului Județean Alba, dar și de autoritațile din Aiud. Imbracata in port tradițional, cea mai varstnica…

- La data de 30 iulie 2020, la sediul Secției 5 Poliție Brașov s-a prezentat o femeie, in varsta de 49 ani, care a predat un portofel, ce conținea mai multe documente personale și mai multe sume de bani. Femeia a declarat polițiștilor faptul ca a gasit portofelul pe o strada din municipiul Brașov. Polițiștii…