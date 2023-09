Stiri pe aceeasi tema

- Caz bizar de inchisoare. O femeie s-a filmat in timp ce manca șorici, motiv pentru care a fost condamnata și va ajunge dupa gratii. De ce gestul ei „incita la ura” și cine a fost persoana care a reclamat-o pe celebra influencerița. Condamnata la inchisoare pentru ca a mancat șorici In Indonezia, o femeie…

- Un rus a fost adus miercuri in fata justitiei la Moscova pentru ca a criticat ofensiva din Ucraina in timpul unui vox pop la Radio Europa Libera in urma cu un an, in iulie 2022. El risca 10 ani de inchisoare.

- O femeie din Canada a fost condamnata la 22 de ani de inchisoare in SUA, pentru ca incercat sa-l otraveasca pe Donald Trump pe cand era președinte. Plicul mortal a fost interceptat in septembrie 2020, inainte de a fi livrat la Casa Alba.

- Fostul inspector școlar general, Anca Șipoș (fosta Stoenescu), a fost condamnata de Judecatoria Arad la 1 an și 4 luni inchisoare cu suspendare pentru abuz... The post Anca Șipoș (Stoenescu), fost inspector general școlar, a fost condamnata la 1 an și 4 luni de inchisoare cu suspendare appeared first…

- Un barbat care a ingrozit Zlatna in urma cu zece ani, vrea sa fie eliberat din inchisoare. Ororile pe care le-a suferit o batrana Unul dintre cei doi barbați care au ingrozit orașul Zlatna in urma cu zece ani, vrea sa iasa din Penitenciarul de Maxima Siguranța Aiud, unde executa o pedeapsa de 15 ani…

- O educatoare de la o cresa din Pitesti a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, pedeapsa la care se adauga și interdictia de a mai lucra cu persoane minore, dupa ce a strans de gat o fetita si a lovit un baietel care mai apoi a cazut și și-a spart nasul. Sentinta, pronuntata de Judecatoria…

- Șoferița troleibuzului, care a lovit-o mortal pe Anastasia, copila de 12 ani, la Ciocana, a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare in penitenciar de tip deschis, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Violina Moraru,…