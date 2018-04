Stiri pe aceeasi tema

- Autorul oribilei fapte este un tanar in varsta de 24 de ani, proaspat eliberat din puscarie, care a fost arestat preventiv. Victima avea 82 de ani si era in agonie cand a fost descoperita de sotia preotului. Medicii nu au reusit sa-i salveze viata, leziunile suferite fiind extrem de grave.

- O femeie in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a fost violata si lovita de un tanar in toaleta unei biserici din comuna Ivesti, judetul Galati, in ziua de Pasti. Batrana a fost gasita in viata de sotia preotului care a alertat autoritatile, insa victima a murit la spital.

- Un preot este unul dintre soferii implicati in teribilul accident de la Sendreni din judetul Galati, soldat cu trei morti si sase raniti, informeaza Observator.tv. Tragedia a avut loc in a doua zi de Paste. Din primele informatii se pare ca preotul care slujea la biserica din localitatea Independenta…

- Soferul care ar fi provocat, luni, in a doua zi de Pasti, accidentul rutier de pe DN 25, din judetul Galati, in urma caruia trei persoane au murit si sapte au fost ranite, este preot in comuna Independenta. Soferul care ar fi provocat accidentul de pe DN25, in urma caruia trei persoane au murit, iar…

- Incheierea minivacantei de Paste Încheierea minivacantei de Paste a însemnat din nou aglomeratie pe drumurile nationale, mai ales în zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei. Nu au lipsit accidentele rutiere. Cel mai grav a avut loc pe DN 25, în comuna…

- Accident in lanț la Galați, a doua zi de Paște .Cel puțin 11 oameni au fost raniți. Printre vinctime sunt și 3 copii. Trei masini s-au izbit violent. Un accident in lant s-a produs in judetul Galati, unde trei masini s-au ciocnit. Sunt cel putin 11 victime, indica primele informatii.nAccidentul s-a…

- Un barbat din București a murit in noaptea de Inviere, dupa ce a facut stop cardio-respirator. Omul de 65 de ani s-a prabușit in mulțimea de oameni. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva Oamenii au sunat la numarul unic…