- Crima oribila cel mai probabil azi noapte in Ticau – Ulmeni. O femeie de aproximativ 80 de ani a fost gasita azi dimineata ucisa in propria gospodarie. La aceasta ora politistii sunt in alerta maxima pentru ca nu au gasit inca niciun suspect. Se pare ca trotul s-ar fi intamplat azi noapte, cand criminalii…

- „La plimbare” fara permis de conducere: Barbat de 45 de ani depistat de politiștii rutieri din Teiuș pe o strada din localitate „La plimbare” fara permis de conducere: Barbat de 45 de ani depistat de politiștii rutieri din Teiuș pe o strada din localitate La data de 14 septembrie 2021, in jurul orei…

- Ieri, 11 septembrie 2021, in jurul orei 17.30, polițiștii din Blaj au depistat un tanar de 19 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iazului din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Duminica dimineata, la ora 5.25, polițiștii din Cavnic au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U 112 despre producerea unui accident rutier cu victime pe strada Victoriei din oraș. La fața locului polițiștii au constatat ca un tanar de 21 de ani din Cavnic, care conducea autoturism pe direcția Budești –…

- Cazurile de COVID sunt tot mai multe in Maramureș. Municipiul Baia Mare se apropie de 100 de cazuri confirmate in ultimele 14 zile, fiind localitatea unde avem cei mai mulți bolnavi de coronavirus. Cea mai mare rata de infectare este in Vișeu de Jos, care se apropie de 4 la mia de locuitori. In Vișeu…

- Doi tineri din Baia Mare au fost spitalizati, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unei incaierari, in care au fost implicate opt persoane, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Anca Pop, potrivit Agerpres. "Politistii din Baia Mare au fost sesizati prin apel SNUAU 112…