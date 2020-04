Bătrână de 72 de ani, amendată cu 5.000 DE LEI în fața blocului! Ce a făcut Amenda a fost confirmata de poliție, care a oferit și mai multe detalii privind sancționarea batranei, care statea in fața blocului, conform dejeanul.ro. Conform reprezentanților IPJ Cluj, femeia a fost amendata in data de 4 aprilie, dupa ce a fost identificata pe strada fara adeverința și in afara programului permis pentru persoanele de peste 65 de ani, prevazut in Ordonanța Militara. Totuși, inaintea aplicarii sancțiunii in valoare de 5.000 de lei, batrana a mai fost gasita pe strada de polițiști, tot fara adeverința și un motiv justificat, de trei ori. Prima data a primit un avertisment,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

