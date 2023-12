Tradiții de Crăciun. Ce obiceiuri respectă românii în 2023

Deși tradițiile de Crăciun variază de la o țară la alta, perioada sărbătorilor de iarnă are cel puțin un element comun valabil în întreaga lume: oferă prilejul oamenilor să se reunească cu cei dragi. În România, sunt păstrate an de an mai multe obiceiuri. Colindul, bradul împodobit… [citeste mai departe]