Bătrână cu dizabilități, lăsată fără bani de doi tineri REȘIȚA – S-a intamplat luna trecuta, polițiștii reșițeni reținandu-i ieri pe cei doi autori, doi tineri de 17 și 20 ani! Tanarul de 17 ani din județul Mureș și tanara de 20 de ani din județul Caraș-Severin sunt banuiți ca in noaptea de 20 spre 21 octombrie ar fi deposedat, prin amenințare, o femeie de 75 de ani, din Reșița, persoana cu dizabilitați motorii, de bani, bijuterii și telefoane mobile. Tinerii au recurs la amenințari pentru a obține codul PIN de la cardul bancar, pe care l-au folosit pentru a sustrage banii din contul femeii. „Astfel, in urma unui anunț postat pe internet, prin care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

